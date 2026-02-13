Arts de rue Fleuve ambulant Saumur
Arts de rue Fleuve ambulant Saumur samedi 25 juillet 2026.
Saumur
Arts de rue Fleuve ambulant
Dampierre-sur-Loire Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 21:10:00
Date(s) :
2026-07-25
Une famille descend la Loire à vélo lorsque Louise chute et casse la fourche de son vélo.
En attendant le dépanneur près d’une œuvre contemporaine, un téléphone sonne un canard furieux lui demande de sauver ses œufs. Louise bascule alors dans un monde fantastique où la nature prend vie et l’interpelle.
Elle doit protéger un œuf abandonné face à une crue imminente, au fil de rencontres étonnantes. Ce voyage l’amène à prendre conscience de la fragilité de la nature et de la nécessité de défendre les droits du fleuve.
Co-organisé avec la communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, la commune déléguée et le comité des fêtes de Dampierre-sur-Loire et en partenariat avec Performance Environnement Saumur.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 25 juillet 2026 de 20h à 21h10. .
Dampierre-sur-Loire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
A family is cycling down the Loire River when Louise falls and breaks the fork on her bike.
L’événement Arts de rue Fleuve ambulant Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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