Soirée cabaret Saumur
Soirée cabaret Saumur samedi 25 juillet 2026.
Saumur
Soirée cabaret
Quai Lucien Gautier Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Bateau Bar Restaurant Sur les Quais a le plaisir de vous convier à son dîner & spectacle en présence de Chez Les Artistes , dans un cadre exceptionnel sur la Loire. Ambiance festive et conviviale sont au rendez-vous !
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Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 98 65 83 32 contact@sur-lesquais.com
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English :
The Sur les Quais Boat Bar & Restaurant is pleased to invite you to its dinner and show featuring Chez Les Artistes, in an exceptional setting on the Loire River. A festive and friendly atmosphere awaits you!
L’événement Soirée cabaret Saumur a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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