Concert Mariluce Saumur
Concert Mariluce Saumur mardi 28 juillet 2026.
Saumur
Concert Mariluce
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 22:15:00
Date(s) :
2026-07-28
Mariluce naît de la fusion de deux artistes chanteuses et musiciennes, Marie et Lucie. Une osmose vocale, musicale et humaine ravissant les oreilles et visant droit les cœurs.
Entre chanson française et pop francophone, le duo propose un univers sensible et lumineux, où se mêlent douceur et audace, poésie et humour. Mariluce chante des histoires de vies ordinaires, et célèbre la Femme et la liberté sous toutes ses coutures.
Un duo pétillant et plein d’énergie !
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 28 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Mariluce was born from the collaboration of two singers and musicians, Marie and Lucie. Their vocal, musical, and personal chemistry delights the ears and speaks directly to the heart.
L’événement Concert Mariluce Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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