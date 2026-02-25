Stage d’initiation à la broderie traditionnelle Saint-Lambert-des-Levées Saumur

Stage d’initiation à la broderie traditionnelle

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

2026-04-16 2026-07-09 2026-08-13 2026-08-27

Vous êtes conviés à 2h d’initiation à la broderie traditionnelle.

Il vous est proposé de vous initier à la broderie en réalisant un motif floral sur un coupon de tissu. Durant ce stage, vous apprenez 4-5 points.

Vous souhaitez customiser un tee-shirt, un tote-bag, une trousse… ? C’est possible ! Il y a un temps d’échange avant le cours pour préparer votre projet.

Jeudi 16 avril 2026 de 9h30 à 11h30.

Jeudi 9 juillet 2026 de 9h30 à 11h30.

Jeudi 13 août 2026 de 9h30 à 11h30.

Jeudi 27 août 2026 de 9h30 à 11h30. .

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 84 21 40 hello@maison-camomille.fr

You’re invited to a 2-hour introduction to traditional embroidery.

