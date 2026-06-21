Les enfants sont rois au Château de Saumur Petit Roi et grande princesse Saumur jeudi 9 juillet 2026.

Saumur

Les enfants sont rois au Château de Saumur Petit Roi et grande princesse

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le Château-Musée de Saumur propose aux enfants des animations pendant les vacances scolaires, pour découvrir le château en s’amusant !

Tout droit sorti d’un conte pour enfants, un tout petit roi mène de drôles d’aventures au château de Saumur. En compagnie d’une grande et belle princesse, d’une multitude d’enfants malicieux et d’un très célèbre cheval blanc, il découvre les appartements des ducs d’Anjou, monte et descend d’innombrables vis de pierre qui tournent, qui tournent… Et profite même d’un banquet improvisé !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 11h.

Jeudi 6 août 2026 à partir de 11h.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 11h.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 11h.

Jeudi 27 août 2026 à partir de 11h. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

The Saumur Castle Museum offers activities for children during school breaks, so they can explore the castle while having fun!

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Petit Roi et grande princesse Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME