Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers Saumur
Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers Saumur jeudi 9 juillet 2026.
Saumur
Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers
Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Le Château-Musée de Saumur propose aux enfants des animations pendant les vacances scolaires, pour découvrir l’exposition Jeux & Joutes à cheval .
Depuis les jeux équestres de la période antique jusqu’aux folles courses hippiques des 19e et 20e siècles, les enfants découvrent l’exposition Jeux & Joutes à cheval . Leur mission ? Trouver la bonne solution pour avancer leur pion sur le plateau géant de petits chevaux et remporter la partie ! L’occasion de découvrir l’histoire de grands champions comme Flying Fox, pur-sang anglais dont l’impressionnant squelette est conservé au château.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 9 juillet 2026 de 15h à 16h30.
Jeudi 16 juillet 2026 de 15h à 16h30.
Jeudi 23 juillet 2026 de 15h à 16h30.
Jeudi 30 juillet 2026 de 15h à 16h30. .
Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Château-Musée in Saumur offers activities for children during school breaks, allowing them to explore the exhibition Games & Jousts on Horseback.
L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Fête de la musique Saumur Saumur 21 juin 2026
- Fête de la musique sur L’Offard avec Noura Saumur 21 juin 2026
- Festival d’Anjou Il ne m’est jamais rien arrivé Saumur 23 juin 2026
- Il ne m’est jamais rien arrivé Théâtre le Dome Saumur 23 juin 2026
- Soirée Grenelle x Les Franglais Saumur 25 juin 2026