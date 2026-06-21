Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers Saumur jeudi 9 juillet 2026.

Saumur

Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Le Château-Musée de Saumur propose aux enfants des animations pendant les vacances scolaires, pour découvrir l’exposition Jeux & Joutes à cheval .

Depuis les jeux équestres de la période antique jusqu’aux folles courses hippiques des 19e et 20e siècles, les enfants découvrent l’exposition Jeux & Joutes à cheval . Leur mission ? Trouver la bonne solution pour avancer leur pion sur le plateau géant de petits chevaux et remporter la partie ! L’occasion de découvrir l’histoire de grands champions comme Flying Fox, pur-sang anglais dont l’impressionnant squelette est conservé au château.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 9 juillet 2026 de 15h à 16h30.

Jeudi 16 juillet 2026 de 15h à 16h30.

Jeudi 23 juillet 2026 de 15h à 16h30.

Jeudi 30 juillet 2026 de 15h à 16h30. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

The Château-Musée in Saumur offers activities for children during school breaks, allowing them to explore the exhibition Games & Jousts on Horseback.

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Le jeu des petits cavaliers Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME