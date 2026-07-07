Informations pratiques

Saumur

Le Bar Ephémère

110 Rte de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:30:00

fin : 2026-07-12 15:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-16

Venez déguster les délicieuses fouées artisanales réalisées par Le food truck Fuego qui arrive au domaine Gratien Meyer !

Rendez-vous sur la terrasse panoramique du domaine pour un moment convivial de bulles et de partage !

Venez déguster les délicieuses fouées artisanales, accompagnées des cuvées du domaine en accord mets & vins pour l’occasion.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 juillet 2026 de 11h30 à 15h.

Dimanche 16 août 2026 de 11h30 à 15h. .

110 Rte de Montsoreau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 13 32 boutique@gratienmeyer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come taste the delicious, handmade fouées made by the Fuego food truck, which is coming to the Gratien Meyer estate!

L’événement Le Bar Ephémère Saumur a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME