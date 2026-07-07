Le Bar Ephémère Saumur
dimanche 12 juillet 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Le Bar Ephémère
110 Rte de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:30:00
fin : 2026-07-12 15:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-16
Venez déguster les délicieuses fouées artisanales réalisées par Le food truck Fuego qui arrive au domaine Gratien Meyer !
Rendez-vous sur la terrasse panoramique du domaine pour un moment convivial de bulles et de partage !
Venez déguster les délicieuses fouées artisanales, accompagnées des cuvées du domaine en accord mets & vins pour l’occasion.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 12 juillet 2026 de 11h30 à 15h.
Dimanche 16 août 2026 de 11h30 à 15h. .
110 Rte de Montsoreau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 13 32 boutique@gratienmeyer.com
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English :
Come taste the delicious, handmade fouées made by the Fuego food truck, which is coming to the Gratien Meyer estate!
L’événement Le Bar Ephémère Saumur a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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