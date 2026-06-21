Les enfants sont rois au Château de Saumur Tour du Monde en 80 minutes ! Saumur mercredi 8 juillet 2026.

Saumur

Les enfants sont rois au Château de Saumur Tour du Monde en 80 minutes !

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:45:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-26

Le Château-Musée de Saumur propose aux enfants des animations pendant les vacances scolaires, pour découvrir le château en s’amusant !

Embarquez en compagnie de Fifil-Brode et Passe-Paillettes pour un voyage extraordinaire au coeur des oeuvres d’art de l’exposition Mondes brodés. Tout comme les artistes, vous parcourez le globe et découvrez des territoires, des savoir-faire et des récits qui questionnent notre rapport au monde et au vivant. Enquêtez, résolvez les énigmes et laissez-vous guider d’un continent à l’autre sans oublier que votre temps est compté ! Une aventure ludique pour tous où art, nature et poésie se rencontrent.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 juillet 2026 de 15h à 16h45.

Mardi 14 juillet 2026 de 15h à 16h45.

Mercredi 15 juillet 2026 de 15h à 16h45.

Mardi 21 juillet 2026 de 15h à 16h45.

Mercredi 22 juillet 2026 de 15h à 16h45.

Mardi 28 juillet 2026 de 15h à 16h45.

Mercredi 29 juillet 2026 de 15h à 16h45.

Mardi 4 août 2026 de 15h à 16h45.

Mercredi 5 août 2026 de 15h à 16h45.

Mardi 11 août 2026 de 15h à 16h45.

Mercredi 12 août 2026 de 15h à 16h45.

Mardi 18 août 2026 de 15h à 16h45.

Mercredi 19 août 2026 de 15h à 16h45.

Mercredi 26 août 2026 de 15h à 16h45. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

The Saumur Castle Museum offers activities for children during school breaks, so they can explore the castle while having fun!

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Tour du Monde en 80 minutes ! Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME