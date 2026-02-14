Les Estivales de Loire Rencontre Le Cadre noir une histoire de création liée à la tradition Saumur mardi 7 juillet 2026.

Saumur

Les Estivales de Loire Rencontre Le Cadre noir une histoire de création liée à la tradition

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 19:15:00

Date(s) :

2026-07-07

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Rencontre/Conférence avec Laurence Sautet, femme écuyer du Cadre noir au sein de L’IFCE.

Le Cadre Noir, qui vient de fêter ses deux cents ans, est classé au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO depuis plus de 10 ans. À ce titre, il lui incombe de faire connaître à un public le plus large possible l’Équitation de tradition française. Il présente ainsi, sous différentes formes, son savoir-faire qui s’illustre par les représentations de ses chevaux et de ses écuyers.

Laurence Sautet, écuyer du Cadre noir depuis 25 ans, occupe également la fonction de coordinatrice technique et artistique des Galas et Présentations du Cadre noir. Elle aborde à travers son parcours, dans un dialogue ouvert avec Héloïse Gaillard, comment concilier la tradition équestre, la création musicale, scénographique et chorégraphique pour renouveler la forme tout en respectant l’identité de l’institution bicentenaire.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 7 juillet 2026 de 18h à 19h15. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Rencontre Le Cadre noir une histoire de création liée à la tradition Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME