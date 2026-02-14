Saumur

Saumur à la Belle Epoque

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 19:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Cette déambulation guidée dans le centre-ville de Saumur offre un aperçu de la vie quotidienne et de l’activité commerciale vers 1900 à travers le patrimoine bâti, redécouvert grâce à des cartes postales anciennes.

Des années 1890 à la déclaration de la Grande guerre, les Français vivent une période de grands bouleversements. La Belle Époque, c’est le temps où les premières voitures à essence pétaradent dans les rues, où le téléphone et le cinéma s’installent dans le quotidien des Saumurois… C’est le moment où s’apprivoisent de nouvelles habitudes d’achat dans les grands magasins, où les épiceries fines regorgent de produits provenant des quatre coins du monde… L’absinthe se sirote alors à la terrasse des cafés, canotier sur la tête, en regardant passer les fringants officiers de l’école d’application de cavalerie…

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 juillet 2026 de 18h à 19h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 26 44 00 mercure26@gmail.com

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English :

This guided walking tour of downtown Saumur offers a glimpse into daily life and commercial activity around 1900 through the city’s architectural heritage, rediscovered thanks to old postcards.

L’événement Saumur à la Belle Epoque Saumur a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME