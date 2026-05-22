Visite découverte de Saumur Nantilly, secrets troglodytes Saumur

Saumur

Visite découverte de Saumur Nantilly, secrets troglodytes

Place de Nantilly Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-15 18:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-19

Nantilly, le plus vieux quartier de Saumur, recèle des cavités bien mystérieuses. Cette visite permet d’en découvrir trois particulièrement insolites.

Autrefois creusées pour en extraire le précieux tuffeau, les galeries ont aussi servi d’entrepôts, d’abris et de rues souterraines aujourd’hui condamnées.

La Ville de Saumur appartient au réseau des quelques 210 Villes et Pays d’art et d’histoire de France.

Ce label, attribué par le Ministère de la Culture aux collectivités locales qui s’engagent dans la valorisation et l’animation de leurs patrimoines, garantit aussi les compétences des guides-conférenciers qui s’attachent à vous faire découvrir et aimer leurs territoires.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 13 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Mercredi 15 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Vendredi 17 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Dimanche 19 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Mardi 21 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Jeudi 23 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Samedi 25 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Lundi 27 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Mercredi 29 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Vendredi 31 juillet 2026 de 17h à 18h30.

Samedi 1er août 2026 de 17h à 18h30.

Lundi 3 août 2026 de 17h à 18h30.

Mercredi 5 août 2026 de 17h à 18h30.

Vendredi 7 août 2026 de 17h à 18h30.

Dimanche 9 août 2026 de 17h à 18h30.

Mardi 11 août 2026 de 17h à 18h30.

Jeudi 13 août 2026 de 17h à 18h30.

Samedi 15 août 2026 de 17h à 18h30.

Lundi 17 août 2026 de 17h à 18h30.

Mercredi 19 août 2026 de 17h à 18h30.

Vendredi 21 août 2026 de 17h à 18h30.

Dimanche 23 août 2026 de 17h à 18h30. .

Place de Nantilly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Nantilly, Saumur’s oldest district, conceals some very mysterious caves. This tour reveals three particularly unusual ones.

L’événement Visite découverte de Saumur Nantilly, secrets troglodytes Saumur a été mis à jour le 2026-05-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME