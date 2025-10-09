Saumur

Boutique éphémère d’artisanat d’art

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Retrouvez 2 créatrices artisanes d’art, 2 savoir-faire.

Jesabel E.M maroquinerie d’hier et d’ailleurs.

Sacs, bijoux et accessoires en cuir.

Créations uniques conçues dans le respect de la tradition, entre Paris et Saumur, par une maroquinière formée auprès des compagnons du devoir et en maisons de luxe.

Michèle Chauveau bijoux l’art et la matière.

Pièces uniques serties à l’argent massif 925, plaqué or ou gold filled 14,16 ou 24 carats.

Matières naturelles (fossiles, pierres fines de collection, perles de culture) ou façonnées (cristal, verre de Murano, éléments chinés).

PRECISIONS HORAIRES

Du 16/07 au 30/07/2026 tous les jours de 10h à 19h. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 99 98 15 mich.arts79@gmail.com

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English :

Meet 2 craftswomen, 2 skills.

L’événement Boutique éphémère d’artisanat d’art Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME