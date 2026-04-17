Saumur

Soirée Grenelle x Maxime Denis

25 rue de la tonnelle Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Une soirée conviviale à la Galerie Hémisphère, placée sous le signe de la musique et de la gourmandise, vous attend concert, planches à partager, glaces artisanales vous accompagneront tout au long de la soirée.

Maxime Denis animera la soirée avec un live acoustique. Auteur-compositeur-interprète, il puise au cœur du jazz manouche l’essence de son univers musical.

Côté saveurs, planches de fromages et charcuteries, tartinables seront à partager.

Découvrez également en exclusivité les glaces artisanales de Thomas Holleaux.

Une expérience conviviale mêlant découvertes musicales et plaisirs gustatifs !

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 22h. .

25 rue de la tonnelle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 50 23 21 contact@louisdegrenelle.fr

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English :

A convivial evening of music and gourmet delights awaits you at Galerie Hémisphère, with live music, sharing platters and artisanal ice creams.

L’événement Soirée Grenelle x Maxime Denis Saumur a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME