Spectacle dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Spectacle dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Colette nous invite à renouer avec cette part vivante du monde celle où la beauté du végétal, l’amour des bêtes et l’émotion littéraire se rencontrent pour ne faire qu’un.

Après Laissez Verdure George Sand ou l’amour de la nature et “Et si Jean de la Fontaine….”, voici “ Dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes”.

Ce nouveau spectacle au jardin s’inscrit dans une démarche artistique originale offrant une manière à la fois poétique et vivante de célébrer la nature et les animaux. Et quoi de plus juste, que d’évoquer ces thèmes au cœur même d’un jardin, là où Colette puisait une grande part de son inspiration ?

Vivez une soirée théâtre au jardin, mêlant récits à partir des articles, écrits, interviews de Colette et moments de lecture de ses textes sur la nature et les animaux.

Dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes est un seule en scène écolo-intimiste pour les amoureux de la littérature, des grands auteur(e)s, des belles lettres, de la nature et des animaux

Ecrit, mis en scène et interprété par Aurélie Derussé.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 20h30.

Arrivée conseillée à 18h pour profiter des jardins. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@troglonature.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Colette invites us to reconnect with this living part of the world: where the beauty of plants, the love of animals and literary emotion meet to become one.

L’événement Spectacle dans le cœur de Colette, la nature et l’amour des bêtes Saumur a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME