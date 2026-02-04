Croisière vigneronne avec Alban Foucher sur un bateau traditionnel de Loire Saumur
Croisière vigneronne avec Alban Foucher sur un bateau traditionnel de Loire
Quai Lucien Gautier Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:30:00
2026-07-30
Vous êtes conviés à une croisière vigneronne avec Alban Foucher, sur un bateau traditionnel de Loire.
Au programme 1h30 de balade commentée avec dégustation de 5 vins en compagnie d’Alban Foucher, vigneron. Des toasts de Loire vous sont proposés en accompagnement. Vente de vin au prix caveau. A consommer avec modération.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 20h30. .
Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 99 85 77 loireevasion@gmail.com
English :
You’re invited to join Alban Foucher for a wine cruise on a traditional Loire boat.
