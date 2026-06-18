Cinéma en plein air Jurassic World Renaissance Saumur
Cinéma en plein air Jurassic World Renaissance Saumur mardi 4 août 2026.
Saumur
Cinéma en plein air Jurassic World Renaissance
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 22:10:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Cinq ans après Jurassic World le monde d’après, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures.
Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité.
De Gareth Edwards.
Avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali.
En partenariat avec Intermarché Hyper Saumur.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 3 août 2026 de 22h10 à 0h25. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Five years after *Jurassic World: Fallen Kingdom*, the planet’s environment has proven hostile to most dinosaurs.
L’événement Cinéma en plein air Jurassic World Renaissance Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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