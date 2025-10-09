Rendez-vous vigneron Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Rendez-vous vigneron

Saint-Hilaire-Saint-Florent 1 chemin de Chantepie Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:00:00

fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre, accompagné par des vignerons d’Anjou-Saumur.

Lundi 3 août de 17h à 20h, venez nous rencontrer au camping Huttopia de Saumur, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !

Nous serons en compagnie de producteurs locaux de vins

– Le Château de Parnay

– La Maison Louis de Grenelle (Saumur)

Chaque vigneron vous présentera les formules de visite possibles de son domaine ou sa cave, et vous dégusterez une de ses cuvées.

L’occasion de découvrir les différentes appellations du vignoble d’Anjou-Saumur !

Alors, prêts pour un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité ?!

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 3 août 2026 de 17h à 20h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 1 chemin de Chantepie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

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English :

This summer, the Tourist Office is coming to meet you, accompanied by winegrowers from Anjou-Saumur.

L’événement Rendez-vous vigneron Saumur a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME