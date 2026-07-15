Informations pratiques

Saumur

Summerise Beach Volley

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-05

Place au sport et à la convivialité avec une animation Beach Volley ouverte à tous !

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Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Let’s make way for sports and fun with a beach volleyball event open to everyone!

L’événement Summerise Beach Volley Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME