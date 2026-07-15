AGENDA · Saumur
Summerise Beach Volley Saumur
mercredi 5 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Summerise Beach Volley
Place de la République Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-05
Place au sport et à la convivialité avec une animation Beach Volley ouverte à tous !
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Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s make way for sports and fun with a beach volleyball event open to everyone!
L’événement Summerise Beach Volley Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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