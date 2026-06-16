Saumur

Un magicien au musée

Place Charles de Foucauld Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-06 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

En août, le magicien Medhi Ouazzani s’installe quelques jours au musée de la Cavalerie !

De l’ouverture à la fermeture, pendant que vous visitez librement l’exposition permanente, il viendra à votre rencontre pour vous présenter quelques tours en close up .

Cette magie de proximité propose des illusions au plus près des spectateurs, parfois jusqu’au creux de votre main. Profitez en famille ou entre amis d’un moment divertissant, ludique et privilégié tout en découvrant un lieu patrimonial exceptionnel ! Plusieurs tours de magie ont été spécialement créés en hommage au musée et ses collections !

PRECISIONS HORAIRES

Du mercredi 5 au jeudi 6 août 2026 de 10h à 18h30.

Du mercredi 12 au jeudi 13 août 2026 de 10h à 18h30.

Du mercredi 19 au jeudi 20 août 2026 de 10h à 18h30. .

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 23 contact@museedesblindes.fr

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English :

In August, magician Medhi Ouazzani spends a few days at the Musée de la Cavalerie!

L’événement Un magicien au musée Saumur a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME