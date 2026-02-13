Cinéma en plein air Aline Saumur
Cinéma en plein air Aline Saumur lundi 17 août 2026.
Saumur
Cinéma en plein air Aline
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:45:00
fin : 2026-08-17 23:51:00
Date(s) :
2026-08-17
Petite dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite Aline, qui vit dans un village du Québec, montre des dons précoces pour le chant.
Le producteur Guy-Claude voit en elle un diamant brut. Il s’occupe de son aspect physique et de lui trouver de potentiels hits. Au fil du temps, Aline tombe amoureuse de son mentor…
De Valérie Lemercier.
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud.
En partenariat avec Bonheur Saumur.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 17 août 2026 de 21h45 à 23h51. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
The youngest of 14 siblings, little Aline, who lives in a village in Quebec, is showing an early talent for singing.
L’événement Cinéma en plein air Aline Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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