Saumur

Marché nocturne #Peintures vivantes

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Une quarantaine d’exposants vous donnent rendez-vous pour une balade gourmande et festive au cœur de Saumur. Douceurs sucrées et salées, créations artisanales… de quoi flâner, goûter, échanger et repartir avec de belles découvertes.

Ce deuxième marché nocturne de l’été s’inscrit dans le thème des Peintures vivantes et transforme le centre-ville en terrain de jeu artistique, où les œuvres prennent vie et se créent sous vos yeux.

Au programme déambulations musicales avec LAK LAK et l’Élan Saumurois, exposition d’art avec Clip’Art, mais aussi des expériences participatives et décalées comme le Crobamaton, qui réalise votre portrait en croquis express, et la Cubipostale, qui transforme chaque visiteur en carte postale vivante à envoyer ou à conserver. Les plus jeunes pourront également profiter de balades à poney dans les rues du centre-ville.

Une soirée créative, ludique et surprenante, où l’art se vit autant qu’il se regarde.

Déambulation musicale Lak Lak Fanfare

De 18h15 à 19h à 22h15 à 23h.

Lak Lak, batucada Saumuroise de passionnés de samba et de percussions brésiliennes fera vibrer le marché grâce à son énergie et ses rythmes effrénés.

Déambulation musicale Élan Saumurois Fanfare

De 19h15 à 20h30 et de 21h à 22h.

Trompettes, tubas, saxophones, tambours, cymbales et majorettes L’Élan Saumurois promet une explosion de sons et de couleurs.

Animation Clip’Art Exposition d’art

De 18h à 23h.

Portée par une quarantaine d’artistes, l’association Clip’Art encourage les échanges, le partage et la découverte à travers une grande diversité de pratiques peinture, sculpture, écriture, cinéma ou photographie.

Une exposition vivante et éclectique, reflet d’un collectif engagé et passionné.

Animation Le Crobamaton Croquis express

De 18h30 à 20h et de 21h à 22h30.

Sur le principe du photomaton, cette machine farfelue qui grince et clignote dessine votre portrait… plutôt ressemblant !

Entrez dans la cabine, installez-vous confortablement, insérez le jeton, pressez le bouton et c’est parti la machine démarre…

Animation La Cubipostale Cartes postales vivantes

De 19h à 22h.

La Cubipostale, Bons Baisers de Saumur… Performance photographique à caractère timbré !

Prenez la pose, clic clac la photo est prise et 2 cartes postales sont imprimées dans l’instant. L’une à écrire et envoyer à qui vous voulez, on s’occupe de la timbrer! L’autre à garder et mettre sur votre frigo!

Un beau souvenir du festival Effervescences !

Animation enfants Promenades à poney

Départ Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville de 18h à 20h.

Accès libre Circuit de 15 min.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 18 août 2026 de 18h à 23h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

About 40 exhibitors invite you to join them for a festive culinary stroll through the heart of Saumur. Sweet and savory treats, artisanal creations… plenty to browse, sample, chat about, and take home some wonderful discoveries.

L’événement Marché nocturne #Peintures vivantes Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME