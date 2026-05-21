1000 ans de Saumur concert par le groupe Daouan folk and songs Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
1000 ans de Saumur concert par le groupe Daouan folk and songs Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur mercredi 19 août 2026.
Saumur
1000 ans de Saumur concert par le groupe Daouan folk and songs
Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Dans le cadre des 1000 ans de Saumur, le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Saumur vous invite à un concert donné par le groupe Daouan’ folk and songs .
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Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
As part of Saumur’s 1000th anniversary celebrations, the Ville d’art et d’histoire de la Ville de Saumur invites you to a concert by the group Daouan? folk and songs .
L’événement 1000 ans de Saumur concert par le groupe Daouan folk and songs Saumur a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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