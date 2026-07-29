La Dive Musique Concert d’orgue Saumur
samedi 15 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
La Dive Musique Concert d’orgue
place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La Dive Musique vous propose un concert d’orgue en hommage à Marie-Claire Alain.
Le Festival de La Dive Musique célèbre sa 15ᵉ édition. Cette programmation estivale met à l’honneur le répertoire français et la voix, du Siècle des Lumières à la Belle Époque, à travers des œuvres de grands compositeurs tels que Bach, Beethoven, Haendel, Poulenc et Leclair. Dans des lieux emblématiques de la Vallée de la Loire, les plus grands musiciens français et de jeunes talents invitent le public à vivre une expérience musicale intense, sous la direction artistique de Stéphanie-Marie Degand.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Marie-Claire Alain (1926-2013), ce programme rend hommage à une figure majeure de l’orgue. Interprète, pédagogue et pionnière de la redécouverte des musiques anciennes.
Organiste Vincent WARNIER
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 15 août 2026 à partir de 16h. .
place Saint-Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 87 62 92
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English :
La Dive Musique presents an organ concert in honor of Marie-Claire Alain.
L’événement La Dive Musique Concert d’orgue Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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