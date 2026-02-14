Les Estivales de Loire Concert Hommage à Marie-Claire Alain Saumur

Saumur

Les Estivales de Loire Concert Hommage à Marie-Claire Alain

Place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Ce programme célèbre le souvenir de Marie-Claire Alain (1926-2013), dont nous célébrons cette année le centenaire de la naissance. La grande organiste française maîtrisait un répertoire très important qui couvrait quatre siècles de musique d’orgue en proposant des interprétations habitées par une intense vitalité mais aussi par une grande rigueur intellectuelle. Curieuse de tout, elle évoluait dans sa conception des œuvres en fonction de ses recherches. Sœur cadette du compositeur Jehan Alain, mort les armes à la main devant Saumur en juin 1940, elle n’aura de cesse de promouvoir la musique géniale de celui qui fut aussi son parrain. Vincent Warnier, concertiste, pédagogue et organiste titulaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris qui a étudié avec Marie Claire Alain, lui rend aujourd’hui un hommage affectueux au travers d’œuvres phares de son répertoire (au disque comme au concert) permettant ainsi de se souvenir de l’héritage spirituel considérable laissé par cette artiste et pédagogue.

Vincent Warnier, orgue

Œuvres de Nicolas de Grigny (1672-1703), Dietrich Buxtehude (1637-1707) Johann Sebastian Bach (1685-1750) Albert Alain, père de Jehan et Marie-Claire Alain (1880-1971) et Jehan Alain (1911-1940).

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 15 août 2026 à partir de 16h. .

Place Saint-Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Concert Hommage à Marie-Claire Alain Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME