1000 ans de Saumur Visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
1000 ans de Saumur Visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur mercredi 19 août 2026.
Saumur
1000 ans de Saumur Visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent
Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Dans le cadre des 1000 ans de Saumur, le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Saumur vous propose des visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent.
Possibilité de restauration sur place.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 19 août 2026 de 17h30 à 19h30. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Saumur’s 1000th anniversary celebrations, the City of Saumur’s Ville d’art et d’histoire department is offering guided tours of the remains of the former Saint-Florent abbey church.
L’événement 1000 ans de Saumur Visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent Saumur a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Exposition artistique Résonances Saumur 27 mai 2026
- Festival Culturissimo Saumur 27 mai 2026
- La Palme du Saumur Rosé 20ème édition Saumur 28 mai 2026
- Afterwork blanc de blancs Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur 29 mai 2026
- Théâtre Le Porteur d’histoire Alexis Michalik Saumur 30 mai 2026