1000 ans de Saumur Visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

1000 ans de Saumur Visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent

Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-19 19:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Dans le cadre des 1000 ans de Saumur, le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Saumur vous propose des visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent.

Possibilité de restauration sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 19 août 2026 de 17h30 à 19h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 2 rue de la Sénatorerie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

As part of Saumur’s 1000th anniversary celebrations, the City of Saumur’s Ville d’art et d’histoire department is offering guided tours of the remains of the former Saint-Florent abbey church.

L’événement 1000 ans de Saumur Visites guidées des vestiges de l’ancienne abbatiale de Saint-Florent Saumur a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME