Saumur

La Summerise

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-05

Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour sentir l’été à Saumur, la place de la République se transforme en véritable plage éphémère avec sable, transats et ambiance vacances garantie.

Une invitation à poser ses valises, lever le pied et profiter d’un été décontracté en plein cœur de ville.

Pendant 6 jours de festival, la Summerise propose un programme pour tous les goûts cinéma en plein air, soirées festives, humour avec du Stand Up et spectacle décalé comme Objectif Miami !, une odyssée burlesque et complètement déjantée de nageuses prêtes à traverser l’Atlantique… en barque.

Côté activités, place au beach volley, à la pétanque ou tout simplement au farniente sur le sable — chacun vit l’été à son rythme.

Et côté musique, l’ambiance sera solaire et éclectique des soirées blues, afro et pop avec Skyler Saufley, Badegna Foli et Samaka, jusqu’à l’énergie rock et festive d’Archimède et la puissance métissée de Trans Kabar. Des concerts qui font voyager sans quitter la plage

La Summerise 2026, c’est un été sans billet d’avion du soleil, du son et beaucoup de bonne humeur.

En partenariat avec Gamm Vert Saumur Synergies et le Syndicat Saumur Champigny.

Le programme en détail

DJ SET NIKKO DEL BARRIO X DISCO DRIVER & FRIENDS

Mix on the beach

De 15h à 21h30.

ANIMATION BEACH VOLLEY

Tous les jours de 14h à 17h

Le vendredi 19h à 21h

Co-organisé avec le Pôle Volley du Saumurois.

CONCERT SKYLER SAUFLEY

Blues

Mercredi 5 août de 21h30 à 23h.

Multi-instrumentiste autodidacte, Skyler Saufley revisite le blues avec énergie et modernité.

Entre jump blues, swing et west coast, il livre des concerts électrisants, mêlant standards et boogie-woogie dans un esprit proche des grandes légendes. Porté par une présence scénique remarquable, il fait vibrer le public à chaque passage.

Une valeur montante du blues américain, à découvrir en live à Saumur.

En partenariat avec Chudeau.

HUMOUR SOIRÉE STAND UP

Jeudi 6 août de 21h30 à 22h30.

Le stand-up revient sur la plage de la Summerise. Pour cette nouvelle soirée, préparez-vous à un cocktail d’humoristes aussi piquant qu’efficace, orchestré par Matt Morane, maître de cérémonie survitaminé aux anecdotes bien senties. À ses côtés, Alix Masson transforme ses galères et ses échecs en un humour drôle et décomplexé, tandis que Kévin Robin livre un stand-up sincère et accessible, inspiré du quotidien et de ses petites contradictions.

La soirée accueillera également Poulet de Feu, artiste à la fantaisie débordante. Entre personnages loufoques et histoires rocambolesques, elle embarque tout le monde dans une expérience absurde, joyeuse et irrésistiblement drôle.

Une soirée pleine d’autodérision, de rires et de bonne humeur… les pieds presque dans le sable !

CONCERT STEPHANE HOAREAU

Trans Kabar Trans Maloya

Vendredi 7 août de 21h30 à 22h30.

Trans Kabar s’inspire du Servis Kabaré, cérémonie festive née des traditions réunionnaises, où musique, chants et danses servaient à communier avec les ancêtres.

En revisitant ce rite longtemps marginalisé, le groupe lui redonne vie sur scène avec une énergie libre et créative. Leur musique mêle improvisation, rythmiques rock et maloya, dans une transe puissante aux accents de blues insulaire.

Un concert intense, spirituel et incandescent.

En partenariat avec Mc Donald’s.

CONCERT SAMAKA

Chanson éléctro pop

Samedi 8 août de 20h50 à 21h50.

Samaka, c’est la rencontre d’Axelle et Lenny autour d’une pop électro-acoustique sensible et habitée. Entre la voix vibrante et envoûtante d’Axelle et la guitare percussive et électro de Lenny, le duo crée une musique en mouvement, à la fois intime et puissante. Chaque morceau devient une traversée émotionnelle, où l’intime se transforme en énergie collective.

Sur scène, Samaka dépasse le simple duo pour embarquer le public dans une expérience lumineuse et immersive, entre douceur, intensité et liberté .

En partenariat avec Bricomarché Saumur.

CONCERT ARCHIMÈDE

Rock français

Samedi 8 août de 22h15 à 23h30.

Archimède propose une pop élégante aux influences anglo-saxonnes.

Des albums salués par la critique, des tournées en France comme à l’international, deux nominations aux Victoires de la musique, le groupe s’est imposé comme une valeur sûre de la scène pop française.

Un concert pop efficace et fédérateur, à savourer en live.

En partenariat avec Bricomarché Saumur.

ART DE RUE OBJECTIF MIAMI ! DOLPHIN APOCALYSPE

Théâtre de rue

Dimanche 9 août de 17h30 à 18h30.

C’est l’histoire de trois nageuses synchronisées qui décident d’aller à un super concours international. C’est à Miami, alors elles partent en barque: depuis Royan, c’est tout droit !

Elles embarquent le public dans une odyssée burlesque, loufoque et punk.

Chants à capela, monstre marin, pénurie, tempête et chorées vont rythmer leur périple.

En partenariat avec Couverture saumuroise.

CINÉMA EN PLEIN AIR ASTÉRIX ET OBÉLIX MISSION CLÉOPÂTRE

Comédie

Dimanche 9 août à 22h00.

En cas de pluie et de fortes rafales de vent, annulation de la séance.

Durée 1h52 VF Tout public.

De Alain Chabat.

Avec Christian Clavier, Jamel Debbouze.

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert.

Avec l’aide des Gaulois, Numérobis se lance dans ce pari fou, tout en déjouant les fourberies d’ Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais.

Vente de boissons et pop-corn sur place par la SCOOPE.

CONCERT BADEGNA FOLI

Reggae festif

Lundi 10 août de 21h30 à 23h.

Badegna Foli ( frères de musique en bambara) est un groupe né d’une belle complicité entre musiciens maliens et mayennais.

Autour de Sékou Bah, ils mêlent reggae, afrogroove et hip-hop dans une musique métissée, portée par des instruments riches (batterie, flûtes, saxophone) et des chœurs entraînants. Chantés en bambara et en français, leurs morceaux respirent l’énergie et le partage.

Fort d’une belle expérience scénique, le groupe propose un concert chaleureux et dansant.

PRECISIONS HORAIRES

Du mercredi 5 au lundi 10 août 2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 12h à 23h. Le samedi de 12h à 0h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

You don’t have to travel to the other side of the world to feel the summer: In Saumur, Place de la République is transformed into a real summer beach with sand, lounge chairs, and a guaranteed vacation atmosphere.

L’événement La Summerise Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME