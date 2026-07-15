Informations pratiques

Saumur

Summerise Skyler Saufley

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:30:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Multi-instrumentiste autodidacte, Skyler Saufley revisite le blues avec énergie et modernité.

Entre jump blues, swing et west coast, il livre des concerts électrisants, mêlant standards et boogie-woogie dans un esprit proche des grandes légendes. Porté par une présence scénique remarquable, il fait vibrer le public à chaque passage.

Une valeur montante du blues américain, à découvrir en live à Saumur.

En partenariat avec Chudeau.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 5 août 2026 de 21h30 à 23h. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

A self-taught multi-instrumentalist, Skyler Saufley puts a fresh, modern spin on the blues.

L’événement Summerise Skyler Saufley Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME