Summerise Skyler Saufley Saumur
mercredi 5 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Summerise Skyler Saufley
Place de la République Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Multi-instrumentiste autodidacte, Skyler Saufley revisite le blues avec énergie et modernité.
Entre jump blues, swing et west coast, il livre des concerts électrisants, mêlant standards et boogie-woogie dans un esprit proche des grandes légendes. Porté par une présence scénique remarquable, il fait vibrer le public à chaque passage.
Une valeur montante du blues américain, à découvrir en live à Saumur.
En partenariat avec Chudeau.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 5 août 2026 de 21h30 à 23h. .
Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
A self-taught multi-instrumentalist, Skyler Saufley puts a fresh, modern spin on the blues.
L’événement Summerise Skyler Saufley Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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