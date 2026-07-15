UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saumur

Summerise Skyler Saufley Saumur

mercredi 5 août 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saumur

Summerise Skyler Saufley

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Multi-instrumentiste autodidacte, Skyler Saufley revisite le blues avec énergie et modernité.
Entre jump blues, swing et west coast, il livre des concerts électrisants, mêlant standards et boogie-woogie dans un esprit proche des grandes légendes. Porté par une présence scénique remarquable, il fait vibrer le public à chaque passage.
Une valeur montante du blues américain, à découvrir en live à Saumur.
En partenariat avec Chudeau.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 5 août 2026 de 21h30 à 23h.   .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A self-taught multi-instrumentalist, Skyler Saufley puts a fresh, modern spin on the blues.

L’événement Summerise Skyler Saufley Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)