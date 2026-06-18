La braderie de Saumur Saumur
La braderie de Saumur Saumur vendredi 4 septembre 2026.
Saumur
La braderie de Saumur
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 09:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-04
La braderie de Saumur est de retour ! Pendant ces deux journées, les commerçants proposent de nombreuses offres et réductions, idéales pour réaliser de bonnes affaires.
Du centre-ville à la place de la Bilange, en passant par les rues Saint-Jean, Roosevelt, Portail-Louis, Puits-Neuf et d’Orléans, les vitrines et étals animent les rues de Saumur. Le samedi, la braderie se mêle à l’ambiance du marché, offrant un moment convivial et vivant. Une belle occasion de flâner en ville et de (re)découvrir les commerces locaux !
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026 de 9h à 19h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 31 10
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English :
The Saumur Street Fair is back! Over these two days, retailers are offering a wide range of deals and discounts—perfect for scoring some great bargains.
L’événement La braderie de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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