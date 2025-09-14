Fête des vendanges au château de Saumur

Saumur Maine-et-Loire

2026-09-13

2026-09-13

2026-09-13

Moment phare de la rentrée saumuroise, la Fête des Vendanges vous propose des activités et animations pour petits et grands, Saumurois et touristes.

Programme à venir.

Dimanche 13 septembre 2026.

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 21

English:

A highlight of the autumn season in Saumur, the Fête des Vendanges offers activities and entertainment for young and old, Saumur locals and tourists alike.

German:

Als Höhepunkt des Herbstes in Saumur bietet Ihnen das Weinlesefest Aktivitäten und Animationen für Groß und Klein, Saumurois und Touristen.

Italiano:

Momento clou della stagione autunnale di Saumur, la Festa della Vendemmia offre attività e intrattenimento per grandi e piccini, abitanti di Saumur e turisti.

Espanol:

La Fiesta de la Vendimia, punto culminante de la temporada de otoño en Saumur, ofrece actividades y entretenimiento para grandes y pequeños, habitantes de Saumur y turistas.

