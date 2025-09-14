Fête des vendanges au château de Saumur Saumur
Fête des vendanges au château de Saumur Saumur dimanche 13 septembre 2026.
Fête des vendanges au château de Saumur
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Moment phare de la rentrée saumuroise, la Fête des Vendanges vous propose des activités et animations pour petits et grands, Saumurois et touristes.
Programme à venir.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 13 septembre 2026. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 21
English :
A highlight of the autumn season in Saumur, the Fête des Vendanges offers activities and entertainment for young and old, Saumur locals and tourists alike.
German :
Als Höhepunkt des Herbstes in Saumur bietet Ihnen das Weinlesefest Aktivitäten und Animationen für Groß und Klein, Saumurois und Touristen.
Italiano :
Momento clou della stagione autunnale di Saumur, la Festa della Vendemmia offre attività e intrattenimento per grandi e piccini, abitanti di Saumur e turisti.
Espanol :
La Fiesta de la Vendimia, punto culminante de la temporada de otoño en Saumur, ofrece actividades y entretenimiento para grandes y pequeños, habitantes de Saumur y turistas.
L’événement Fête des vendanges au château de Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-10-28 par Anjou tourisme