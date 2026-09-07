Ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir
vendredi 18 septembre 2026 · Chartreuse du Reposoir - Le Carmel · Le Reposoir
Informations pratiques
Ancienne Chartreuse du Reposoir 18 – 20 septembre Chartreuse du Reposoir – Le Carmel Haute-Savoie
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite libre des extérieurs de l’Ancienne Chartreuse fondée au XIIe siècle, aujourd’hui Carmel (cloître d’entrée, église, petit cloître gothique flamboyant exceptionnellement ouvert à l’occasion des JEP).
Chartreuse du Reposoir – Le Carmel 732 Route de la chartreuse, 74950 Le Reposoir, France Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450981501 http://www.lereposoir.fr/activites_ete_et_hiver/la-chartreuse-du-reposoir-le-carmel-112477 L’ancienne Chartreuse, actuel Carmel, est classée Monument Historique. A l’ombre de la Pointe Percée (2752m), elle fut fondée en 1151 par des moines chartreux.
Les bâtiments, restaurés en 1686 et 1717, abritent les anciennes cellules des moines, le grand et le petit cloître de style gothique flamboyant, l’harmonieuse chapelle (1480-1530) et les pièces communes. Après avoir, pendant des siècles défriché le sol et organisé la vie pastorale et agricole, les Chartreux quittèrent les lieux en 1901, laissant la place dès 1932 à des Carmélites.
A l’intérieur, les sœurs vous diffuseront un diaporama commenté sur leur mode de vie. Une maquette du bâtiment est également présentée. Parking gratuit
Visite libre des extérieurs de l’Ancienne Chartreuse fondée au XIIè siècle, aujourd’hui Carmel (cloître d’entrée, église, petit cloître gothique flamboyant exceptionnellement ouvert à l’occasion des…
©Anne-France Binder
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