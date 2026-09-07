Jeu de piste au départ de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir

Informations pratiques

Jeu de piste au départ de l’ancienne Chartreuse du Reposoir Samedi 19 septembre, 13h00 Chartreuse du Reposoir – Le Carmel Haute-Savoie

Gratuit, balisé, en autonomie, matériel fourni, départ libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

« Circuit du patrimoine » : jeu de piste balisé en autonomie, à la découverte du patrimoine du Reposoir / tout public, familles / départ libre depuis le lac du Carmel (ancienne Chartreuse) / parcours : 2,5 km ; 60 m de dénivelé / matériel fourni / durée : environ 1h30 / organisé par la bibliothèque du Reposoir « Point à la ligne ».

Chartreuse du Reposoir – Le Carmel 732 Route de la chartreuse, 74950 Le Reposoir, France Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450981501 http://www.lereposoir.fr/activites_ete_et_hiver/la-chartreuse-du-reposoir-le-carmel-112477 L’ancienne Chartreuse, actuel Carmel, est classée Monument Historique. A l’ombre de la Pointe Percée (2752m), elle fut fondée en 1151 par des moines chartreux.

Les bâtiments, restaurés en 1686 et 1717, abritent les anciennes cellules des moines, le grand et le petit cloître de style gothique flamboyant, l’harmonieuse chapelle (1480-1530) et les pièces communes. Après avoir, pendant des siècles défriché le sol et organisé la vie pastorale et agricole, les Chartreux quittèrent les lieux en 1901, laissant la place dès 1932 à des Carmélites.

A l’intérieur, les sœurs vous diffuseront un diaporama commenté sur leur mode de vie. Une maquette du bâtiment est également présentée. Parking gratuit

« Circuit du patrimoine » : jeu de piste balisé en autonomie, à la découverte du patrimoine du Reposoir / tout public, familles / départ libre depuis le lac du Carmel (ancienne Chartreuse) / parcours :…

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