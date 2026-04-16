Ancre Noire Tattoo Festival Salle Bazeilles, Jardin du Roc Granville
Ancre Noire Tattoo Festival Salle Bazeilles, Jardin du Roc Granville samedi 3 octobre 2026.
Granville
Ancre Noire Tattoo Festival
Salle Bazeilles, Jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-03
Ancre Noire Tattoo Festival, un festival de tatouage indépendant qui anime le quartier historique de Granville chaque automne.
Un rendez-vous à part, installé sur la falaise, face à la mer, pour se faire tatouer ou juste découvrir le monde passionnant du tatouage.
10 tatoueurs et une pierceuse venus de France et d’Europe.
Buvette bio et locale sur place.
Concert à la Rafale le dimanche.
– Samedi 3 octobre 11h 22h
– Dimanche 4 octobre 10h 19h
– Lundi 5 octobre 10h 16h .
Salle Bazeilles, Jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 51 89 06 ancrenoiretattoofestival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ancre Noire Tattoo Festival
L’événement Ancre Noire Tattoo Festival Granville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Expérience fermier d’un jour La Basle Granville 17 avril 2026
- Exposition Gisèle Freund, portraits croisés Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville 18 avril 2026
- Bal’ane découverte des plantes en carriole tirée par l’âne Granville 18 avril 2026
- Café réparation Espace Pierre et Marie Curie Granville 18 avril 2026
- Marché des créateurs Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville 18 avril 2026