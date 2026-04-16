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Ancre Noire Tattoo Festival Salle Bazeilles, Jardin du Roc Granville

Ancre Noire Tattoo Festival Salle Bazeilles, Jardin du Roc Granville

Ancre Noire Tattoo Festival Salle Bazeilles, Jardin du Roc Granville samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Salle Bazeilles, Jardin du Roc

Adresse : 1B Rue Saint-Jean

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : lundi 5 octobre 2026

Tarif :

Granville

Ancre Noire Tattoo Festival

Salle Bazeilles, Jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-03

Ancre Noire Tattoo Festival, un festival de tatouage indépendant qui anime le quartier historique de Granville chaque automne.
Un rendez-vous à part, installé sur la falaise, face à la mer, pour se faire tatouer ou juste découvrir le monde passionnant du tatouage.
10 tatoueurs et une pierceuse venus de France et d’Europe.

Buvette bio et locale sur place.
Concert à la Rafale le dimanche.

– Samedi 3 octobre 11h 22h
– Dimanche 4 octobre 10h 19h
– Lundi 5 octobre 10h 16h   .

Salle Bazeilles, Jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 51 89 06  ancrenoiretattoofestival@gmail.com

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English : Ancre Noire Tattoo Festival

L’événement Ancre Noire Tattoo Festival Granville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer

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