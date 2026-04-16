Ancre Noire Tattoo Festival Salle Bazeilles, Jardin du Roc Granville

Granville

Ancre Noire Tattoo Festival

Salle Bazeilles, Jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-03

Ancre Noire Tattoo Festival, un festival de tatouage indépendant qui anime le quartier historique de Granville chaque automne.

Un rendez-vous à part, installé sur la falaise, face à la mer, pour se faire tatouer ou juste découvrir le monde passionnant du tatouage.

10 tatoueurs et une pierceuse venus de France et d’Europe.

Buvette bio et locale sur place.

Concert à la Rafale le dimanche.

– Samedi 3 octobre 11h 22h

– Dimanche 4 octobre 10h 19h

– Lundi 5 octobre 10h 16h .

Salle Bazeilles, Jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 51 89 06 ancrenoiretattoofestival@gmail.com

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English : Ancre Noire Tattoo Festival

L’événement Ancre Noire Tattoo Festival Granville a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer