ANDRÉ-PIERRE LUPIAC MUSEE DU VIEUX TOULOUSE Toulouse
ANDRÉ-PIERRE LUPIAC MUSEE DU VIEUX TOULOUSE Toulouse vendredi 19 juin 2026.
Toulouse
ANDRÉ-PIERRE LUPIAC
MUSEE DU VIEUX TOULOUSE 7 Rue du May Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le musée du Vieux-Toulouse vous invite à plonger dans l’univers d’un artiste singulier et Toulousain.
Découvrez un artiste peintre qui s’inspire de la culture gréco-latine sans oublier ses racines toulousaines.
Il retrace également son époque en passant notamment des témoignages de guerre de manière glorieuse mais aussi réaliste.
Pendant l’entre-deux-guerres, Lupiac se spécialise dans la peinture décorative. Il va accéder à de grands lieux pour exprimer son art à travers des commandes officielles Le Capitole, le pavillon Pyrénées-Languedoc de l’Exposition Internationale, le Parc des Sports de Toulouse et l’église Saint-François d’Assise de Toulouse. .
MUSEE DU VIEUX TOULOUSE 7 Rue du May Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 11 50 toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr
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English :
The Old Toulouse Museum invites you to immerse yourself in the world of a unique artist from Toulouse.
L’événement ANDRÉ-PIERRE LUPIAC Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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