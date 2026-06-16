ANDRÉ-PIERRE LUPIAC MUSEE DU VIEUX TOULOUSE Toulouse

Toulouse

ANDRÉ-PIERRE LUPIAC

MUSEE DU VIEUX TOULOUSE 7 Rue du May Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le musée du Vieux-Toulouse vous invite à plonger dans l’univers d’un artiste singulier et Toulousain.

Découvrez un artiste peintre qui s’inspire de la culture gréco-latine sans oublier ses racines toulousaines.

Il retrace également son époque en passant notamment des témoignages de guerre de manière glorieuse mais aussi réaliste.

Pendant l’entre-deux-guerres, Lupiac se spécialise dans la peinture décorative. Il va accéder à de grands lieux pour exprimer son art à travers des commandes officielles Le Capitole, le pavillon Pyrénées-Languedoc de l’Exposition Internationale, le Parc des Sports de Toulouse et l’église Saint-François d’Assise de Toulouse. .

MUSEE DU VIEUX TOULOUSE 7 Rue du May Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 11 50 toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Old Toulouse Museum invites you to immerse yourself in the world of a unique artist from Toulouse.

L’événement ANDRÉ-PIERRE LUPIAC Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE