Angeluko Kabalkada Esplanade de Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Angeluko Kabalkada

Esplanade de Quintaou Allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Angeluarrak est le groupe de danse historique et emblématique de la ville d’Anglet. Depuis 60 ans, il œuvre pour le développement et la transmission de la culture basque à travers la danse, la musique et les pratiques collectives.

Pour célébrer ses 60 ans, Angeluarrak a souhaité organiser une cavalcade, une forme d’expression artistique mêlant danse, musique, théâtre et satire, lors de deux représentations.

Ce projet fédère depuis plusieurs mois 300 bénévoles de 16 à 85 ans, aux profils, parcours et origines sociales diversifiés. Qu’ils soient jeunes ou seniors, bascophones ou non-bascophones, tous partagent un point commun un profond attachement à leur culture, qui les rassemble et les fait avancer ensemble.

Angeluko Kabalkada est le fruit d’un important travail de recherche historique et de documentation. Il s’appuie sur l’expertise et l’engagement de nombreux professionnels. .

Esplanade de Quintaou Allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Angeluko Kabalkada

L’événement Angeluko Kabalkada Anglet a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Anglet