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Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Anglet – Résidence Alliance, Anglet

vendredi 4 septembre 2026 · CIBC Anglet - Résidence Alliance · Anglet

Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Anglet – Résidence Alliance, Anglet

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
CIBC Anglet - Résidence Alliance
Adresse
3 rue du Pont de l'Aveugle,64600,Anglet
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques

Atelier d’information sur la VAE par le PRC Vendredi 4 septembre, 13h30 CIBC Anglet – Résidence Alliance Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T14:30:00+02:00

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

CIBC Anglet – Résidence Alliance 3 rue du Pont de l’Aveugle,64600,Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Atelier d’information sur la VAE par le PRC

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