Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Anglet – Résidence Alliance, Anglet

Informations pratiques

Atelier d’information sur la VAE par le PRC Vendredi 4 septembre, 13h30 CIBC Anglet – Résidence Alliance Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T14:30:00+02:00

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

CIBC Anglet – Résidence Alliance 3 rue du Pont de l’Aveugle,64600,Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine