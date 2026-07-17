AGENDA · Anglet
Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Anglet – Résidence Alliance, Anglet
vendredi 4 septembre 2026 · CIBC Anglet - Résidence Alliance · Anglet
Informations pratiques
Atelier d’information sur la VAE par le PRC Vendredi 4 septembre, 13h30 CIBC Anglet – Résidence Alliance Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T13:30:00+02:00 – 2026-09-04T14:30:00+02:00
Atelier d’information sur la VAE par le PRC
CIBC Anglet – Résidence Alliance 3 rue du Pont de l’Aveugle,64600,Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Atelier d’information sur la VAE par le PRC
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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