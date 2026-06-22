Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet dimanche 30 août 2026.
Anglet
Atelier rencontre biodiversité
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Lors de votre visite, rencontrez à un moment donné, un guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ?
Il répondra à tous les curieux de nature !
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Atelier rencontre biodiversité
L’événement Atelier rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Anglet
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