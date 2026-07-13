AGENDA · Rennes
Angie Degrolard – Je repp Le Bacchus Rennes
vendredi 5 février 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Angie Degrolard – Je repp Le Bacchus Rennes 5 – 7 février 2027
Qui n’a jamais trébuché sur les mots ou vu sa parole s’emmêler dans un moment crucial ? Ces lourchage de fangue, Angie Degrolard en fait un art à part entière.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-05T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-07T18:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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