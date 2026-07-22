Anglet Jazz Festival Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Anglet Jazz Festival

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Anglet Jazz Festival, proposé par l’association Clef de Jazz avec le soutien de la Ville d’Anglet, présente une programmation éclectique, où se croisent artistes confirmés de la scène internationale et artistes de Nouvelle-Aquitaine.

Créé en 2008 sous l’appellation “Jazz sur l’herbe” sous forme de pique-nique musical, l’Anglet Jazz Festival propose aujourd’hui une série de concerts Jazz pendant quatre jours où des artistes de la scène Jazz internationale, nationale et locale se partagent les scènes entre le Théâtre Quintaou et le parc de Baroja. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 36 24 65 da@angletjazzfestival.com

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English : Anglet Jazz Festival

L’événement Anglet Jazz Festival Anglet a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Anglet