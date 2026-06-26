Charlie et la peluchologie Maison de l’Environnement Anglet
Charlie et la peluchologie Maison de l’Environnement Anglet mercredi 22 juillet 2026.
Anglet
Charlie et la peluchologie
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 15:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Charlie vit entouré de nombreuses peluches. Grâce à lui, le monde du vivant vous ouvre ses portes ! Comprendre pourquoi et comment les scientifiques classent et rangent la biodiversité, et découvrir à travers l’univers poétique de Charlie, que les différences cachent bien souvent des avantages.
S’ils le souhaitent, les enfants peuvent amener leurs doudous.
Animé par Science Odyssée.
4/6 ans. .
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Charlie et la peluchologie
L’événement Charlie et la peluchologie Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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