Charlie et la peluchologie Maison de l’Environnement Anglet mercredi 22 juillet 2026.

Anglet

Charlie et la peluchologie

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Charlie vit entouré de nombreuses peluches. Grâce à lui, le monde du vivant vous ouvre ses portes ! Comprendre pourquoi et comment les scientifiques classent et rangent la biodiversité, et découvrir à travers l’univers poétique de Charlie, que les différences cachent bien souvent des avantages.

S’ils le souhaitent, les enfants peuvent amener leurs doudous.

Animé par Science Odyssée.

4/6 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Charlie et la peluchologie

L’événement Charlie et la peluchologie Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet