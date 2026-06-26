UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Charlie et la peluchologie Maison de l’Environnement Anglet

Charlie et la peluchologie Maison de l’Environnement Anglet

Charlie et la peluchologie Maison de l’Environnement Anglet mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Maison de l'Environnement
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Anglet

Charlie et la peluchologie

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Charlie vit entouré de nombreuses peluches. Grâce à lui, le monde du vivant vous ouvre ses portes ! Comprendre pourquoi et comment les scientifiques classent et rangent la biodiversité, et découvrir à travers l’univers poétique de Charlie, que les différences cachent bien souvent des avantages.
S’ils le souhaitent, les enfants peuvent amener leurs doudous.

Animé par Science Odyssée.
4/6 ans.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Charlie et la peluchologie

L’événement Charlie et la peluchologie Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)