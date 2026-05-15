Anglet

Anglet Summer Fest

Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-19

Pour faire le plein de bonnes ondes avant la rentrée, l’Anglet Summer Fest rassemble pendant dix jours les amateurs de surf, skate, musique et expositions dans une ambiance festive.

Entre deux événements majeurs l’Anglet festival international du Film de Surf et l’Anglet Surf de Nuit, toute une série d’animations et de temps forts rythment le quartier de la Chambre d’Amour, les plages du Club et des Sables d’Or, ainsi que l’Espace de l’Océan et l’Esplanade des Gascons DJ sets et concerts, démonstrations et compétition de skate, sans oublier le village des marques et les expositions d’artistes de la culture glisse .

Nouveauté cette année, une compétition inédite avec les légendes du surf français et international sur le spot des Sables d’Or.

L’édition 2026 sera aussi l’occasion d’apposer une nouvelle empreinte sur l’Anglet Surf Avenue… .

Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Anglet Summer Fest

L’événement Anglet Summer Fest Anglet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Anglet