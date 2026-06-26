Visite guidée Dans la peau d’un reptile Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Visite guidée Dans la peau d’un reptile Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet samedi 15 août 2026.
Anglet
Visite guidée Dans la peau d’un reptile
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Rentrez en immersion dans le monde mystérieux et fascinant de ces animaux à écailles qui sillonnent la planète depuis des centaines de millions d’années. Au travers d’une enquête naturaliste parsemée d’ateliers ludiques, nous découvrirons le mode de vie et les secrets de ces animaux.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public dès 8 ans. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Visite guidée Dans la peau d’un reptile
L’événement Visite guidée Dans la peau d’un reptile Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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