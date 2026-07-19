Les balades d’Anglet Patrimoines La Chambre d’Amour Love Tower Anglet
mardi 18 août 2026 · Love Tower · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Les balades d’Anglet Patrimoines La Chambre d’Amour
Love Tower 22 allée Paul Prieto Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
L’association Anglet Patrimoines propose une série de balades commentées, invitant le public à porter un regard inédit sur les quartiers d’Anglet.
Cette sortie, intitulée En balade à la Chambre d’Amour , propose une immersion au cœur d’un site emblématique et chargé d’histoire.
Une grotte oubliée, un golf sur la plage, des vignes et un vieux moulin… Haut lieu des Années Folles ou rendez-vous chéri des Trente Glorieuses, la Chambre d’Amour recèle mille et un trésors à découvrir sans tarder.
Aux côtés du guide Jean-Loup Ménochet, partez à la découverte d’un quartier transformé, ponctué d’anecdotes, d’histoires et de surprises.
Lieu de rendez-vous La Love Tower. .
Love Tower 22 allée Paul Prieto Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 53 90
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English : Les balades d’Anglet Patrimoines La Chambre d’Amour
L’événement Les balades d’Anglet Patrimoines La Chambre d’Amour Anglet a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Anglet
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