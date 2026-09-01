Anglo-French Apéro Ver-sur-Mer
vendredi 11 septembre 2026 · Ver-sur-Mer
Informations pratiques
Ver-sur-Mer
Anglo-French Apéro
13 Avenue Paul Poret Ver-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
La dernière d’une série d’apéros bilingues français-anglais pour rencontrer de nouvelles personnes, pratiquer votre anglais et partager un moment convivial autour d’un verre. Animé par Natacha Kulow Delsinne, professeure d’anglais et de FLE. Amuses-bouches et une boisson inclus dans le prix du billet.
Au Centre Winston Churchill du Mémorial Britannique de Normandie à Ver-sur-Mer. .
13 Avenue Paul Poret Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie natdelsinne@hotmail.com
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English : Anglo-French Apéro
L’événement Anglo-French Apéro Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par Calvados Attractivité
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