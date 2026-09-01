Conférence Marc Bloch, un historien au Panthéon ? Ver-Sur-Mer – Ver-sur-Mer

Informations pratiques

Ver-sur-Mer

Conférence Marc Bloch, un historien au Panthéon ? Ver-Sur-Mer –

Salle Saint Exupery Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La commune de Ver-sur-Mer propose une conférence intitulée Marc Bloch, pourquoi un historien au Panthéon ? , animée par Patrice Veit, historien et ancien directeur du Centre Marc Bloch de Berlin.

Marc Bloch, pourquoi un historien au Panthéon ? , animée par Patrice Veit, historien et ancien directeur du Centre Marc Bloch de Berlin, le samedi 26 septembre à 17h00, salle Saint-Exupéry.

Le 23 juin 2026, Marc Bloch faisait son entrée au Panthéon aux côtés de son épouse Simonne Bloch, devenant le premier historien de métier élevé au rang de grand homme de la nation. Cofondateur de la revue des Annales, auteur des Rois thaumaturges et de L’Étrange Défaite , Marc Bloch a profondément renouvelé la manière d’écrire l’histoire au XXe siècle.

Mais c’est aussi un homme d’engagement combattant décoré des deux guerres mondiales, victime des lois antisémites de Vichy, il rejoint la Résistance en 1943 sous le nom de Maurice Petit avant d’être arrêté par la Gestapo et fusillé le 16 juin 1944, à l’âge de 57 ans.

Patrice Veit reviendra sur ce parcours exceptionnel, entre œuvre scientifique majeure et destin tragique, et interrogera le sens de cette panthéonisation que célèbre-t-on quand on élève un historien au Panthéon — le savant, le résistant, ou les deux ? .

Salle Saint Exupery Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 20 33

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English : Conférence Marc Bloch, un historien au Panthéon ? Ver-Sur-Mer –

The town of Ver-sur-Mer is hosting a talk entitled ‘Marc Bloch: why is a historian in the Panthéon?’, led by Patrice Veit, historian and former director of the Marc Bloch Centre in Berlin.

L’événement Conférence Marc Bloch, un historien au Panthéon ? Ver-Sur-Mer – Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gold Beach