Informations pratiques

Ver-sur-Mer

Discussion avec Geoff Atelier d’anglais -Ver-sur-Mer –

4 Place de l’Amiral Byrd Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-30

La commune de Ver-sur-Mer propose un atelier de conversation en anglais, animé par Geoff, tous les mercredis soirs et samedis matin, en mairie.

Cet atelier, gratuit et ouvert à tous, permet de pratiquer et progresser en anglais dans une ambiance conviviale, à travers des échanges et des discussions

La commune de Ver-sur-Mer propose un atelier de conversation en anglais, animé par Geoff, tous les mercredis soirs et samedis matin, en mairie.

Cet atelier, gratuit et ouvert à tous, permet de pratiquer et progresser en anglais dans une ambiance conviviale, à travers des échanges et des discussions informelles.

Entrée libre et gratuite.

Informations complémentaires à la Mairie de Ver-sur-Mer 02 31 22 20 33. .

4 Place de l’Amiral Byrd Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 20 33

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English : Discussion avec Geoff Atelier d’anglais -Ver-sur-Mer –

The town of Ver-sur-Mer runs an English conversation workshop, led by Geoff, every Wednesday evening and Saturday morning at the town hall.

This workshop, which is free and open to all, offers the chance to practise and improve your English in a friendly atmosphere through conversation and discu…

L’événement Discussion avec Geoff Atelier d’anglais -Ver-sur-Mer – Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gold Beach