Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc
Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc mercredi 1 juillet 2026.
Lanvéoc
Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es
Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Venez à la découverte de l’âne, animal câlin et attachant en famille.
Nous vous apprenons à vous en occupez et nous partons en balade.
1 âne par famille, 40e par famille, 5 familles maximum.
Découvrez toutes nos activités sur https://www.oceane-crozon.net/index2.html .
Lieu-dit Kerael Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 32 24 86 19
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English :
L’événement Animation à la ferme Océ’âne Petit.es ânier.es Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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