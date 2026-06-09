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Festival Classic’ à l’Ouest Lanvéoc

Festival Classic’ à l’Ouest Lanvéoc mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Eglise Sainte-Anne

Ville : 29160 Lanvéoc

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Lanvéoc

Festival Classic’ à l’Ouest

Eglise Sainte-Anne Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.

Le 22 juillet 2026 à 20h30 David Kadouch, piano.

Programme Chopin, Mendelssohn, Liszt, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc, Pauline Viardot…   .

Eglise Sainte-Anne Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66 

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English :

L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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