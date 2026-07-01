Les fêtes de la mer 2026 la cale Lanvéoc
lundi 13 juillet 2026 · la cale · Lanvéoc
Informations pratiques
Lanvéoc
Les fêtes de la mer 2026
la cale Rue de la Grève Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Lundi 13 juillet 2026, la cale de Lanvéoc s’animera dès 9 h pour une journée populaire aux couleurs de la mer et de la solidarité locale. La mer en fête , organisée main dans la main par l’Association des plaisanciers, Lanvéoc Sport et la municipalité, fait son grand retour avec un programme simple, festif et plein de bonnes idées.
Démonstration d’hélitreuillage avec la SNSM et la marine Nationale.
marché traditionnel avec des créateurs, artisanat.
Balade en mer sur des bateaux traditionnels.
Danse avec le Bagad de Plomodiern et les danseurs des cercles celtiques AR VRO VIDAR BRO AR STER GOZ et 3ALC’HOUDERIEN KASTELLIN’.
Petite restauration; crêpes, bar
Le soir Moules frites, bal organisé par Lanvéoc Sport et feu d’artifice par la Mairie de Lanvéoc et d’autres surprises !!!! .
la cale Rue de la Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 40 66 89 40
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English :
L’événement Les fêtes de la mer 2026 Lanvéoc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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