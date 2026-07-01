Informations pratiques

Lanvéoc

Visite Guidée de la Base Aéronautique de Lanvéoc-Poulmic

4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22

VISITE GUIDÉE

La Base Aéronautique Navale de Lanvéoc-Poulmic ouvre ses portes le temps d’une visite guidée exceptionnelle les 22 juillet 2026 à 9h00 !

La réservation est OBLIGATOIRE et se fait dans les offices de tourisme de CROZON et CAMARET. Le départ se fera depuis la place de la mairie de Lanvéoc pour 1h30 de visite.

Entrée 8€

Au programme, découverte de la BAN, en parcourant son histoire mais également son rôle et ses missions actuelles.

L’intégralité des droits d’entrée sera reversé à l’ENTRAIDE MARINE

Réservation avant le 12 juillet .

4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 07 92

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English :

L’événement Visite Guidée de la Base Aéronautique de Lanvéoc-Poulmic Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime