Informations pratiques

Tavaux-et-Pontséricourt

Animation à Tavaux-et-Pontséricourt C’est la Résistance !

Tavaux-et-Pontséricourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Un week-end de commémoration historique dans cette commune du nord de Laon…

82 ans après, tout un week-end de commémoration des actes de la Résistance avec un ensemble d’animations sur place durant tout le week-end (camp et animations en costume d’époque).

RV les 29 & 30/08 au Mémorial de Tavaux de 14h30 à 18h30 ! (programme complet à venir prochainement) .

Tavaux-et-Pontséricourt 02250 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 50 55 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend of historic commemoration in this commune north of Laon…

L’événement Animation à Tavaux-et-Pontséricourt C’est la Résistance ! Tavaux-et-Pontséricourt a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays de Laon